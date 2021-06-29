«Взять этот вопрос на особый контроль»: Минобрнауки предложило российским вузам нестандартное мероприятие
Министерство науки и высшего образования РФ в этом году рекомендовало российским вузам проводить выпускные в виде онлайн-мероприятий, вне зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства ссылаясь на слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
В пресс-службе подчеркнули, что для министра и ведомства на первом месте стоит «безопасность и здоровье студентов и сотрудников». Поэтому глава Минобрнауки рекомендует «проводить праздничные мероприятия в онлайн-формате, независимо от ситуации в регионе».
Также сообщается о том, что Минобрнауки проведет всероссийский онлайн-выпускной. Он состоится 10 июля и будет транслироваться на телевидении и в популярных соцсетях.
Фальков также настоятельно рекомендовал руководству вузов «не рисковать здоровьем» и проводить местные выпускные в онлайн-формате.
«Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны«, - приводит слова министра «ТАСС».