Общество

В Министерстве образования и науки России решили дать студентам возможность выбирать формат обучения. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что в скором времени может состояться переход на традиционный формат обучения, однако студенты, преподаватели и само учебное заведение тоже могут повлиять на формирование данного процесса. Например, если вуз посчитает нужным проводить занятия дистанционно, ведомство не будет противиться.

«Надо дать возможности для выбора, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути», – цитирует Фалькова РИА Новости.

Он подчеркнул, что пандемия уже внесла свои коррективы в образовательный процесс, поэтому онлайн-обучение искоренить полностью не удастся.

Ранее сообщалось о том, что дистанционный формат обучения влияет на психологическое здоровье детей.