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Министерство финансов РФ хочет отправлять в тюрьму россиян, которые не сообщили государству о том, что используют криптовалюту. Необходимые поправки для Уголовного, Уголовно-процессуального и Налогового кодекса уже разработаны ведомством. Также подготовлены изменения в закон о борьбе с отмыванием денег и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно инициативе Минфина, россиянам, которые не указали в налоговой декларации операции с криптовалютой на сумму от 45 млн рублей (в эквиваленте), грозит до 3 лет тюремного заключения.

Кроме того, майнеры электронных денег и владельцы криптообменников должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом.

Согласно предлагаемым поправкам, уголовное преследование может касаться любого, кто совершал операции с криптовалютами на сумму 600 тыс. рублей (совокупно) в год и не сообщил об этом в декларации как минимум дважды в течение трёхлетнего периода.

В ведомстве считают, что предлагаемая мера «снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем», передаёт Lenta.ru.