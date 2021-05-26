Миллионы индусов бегут из своих домов: приближается нечто ужасное

Люди

Из-за циклона Яас, который обрушился во вторник на восточную часть Индии, свои дома покинут почти 3,5 млн человек. Официальные лица заявили, что для них уже подготовлены убежища. Как сообщают индийские СМИ, 1,4 млн человек уже переселились из прибрежных районов, при этом были задействованы свыше тысячи сотрудников служб по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, передает Euronews.

В то же время телеканал NDTV сообщает, что из прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия были переселены 5,8 и 11,5 млн человек соответственно. Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что по крайней мере один миллиард человек пострадал от разгула стихии в штате.