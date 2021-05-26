Миллионы индусов бегут из своих домов: приближается нечто ужасное
Из-за циклона Яас, который обрушился во вторник на восточную часть Индии, свои дома покинут почти 3,5 млн человек. Официальные лица заявили, что для них уже подготовлены убежища. Как сообщают индийские СМИ, 1,4 млн человек уже переселились из прибрежных районов, при этом были задействованы свыше тысячи сотрудников служб по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, передает Euronews.
В то же время телеканал NDTV сообщает, что из прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия были переселены 5,8 и 11,5 млн человек соответственно. Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи заявила, что по крайней мере один миллиард человек пострадал от разгула стихии в штате.
Циклон Яас, который сформировался в Бенгальском заливе, в среду завершил процесс выхода на сушу. Дожди будут продолжаться еще сутки. Службы не рекомендуют судам выходить в море до 27 мая, власти тем временем подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Сообщается, что циклон разрушил по меньшей мере 3 млн домов в прибрежных районах, оборвал линии электропередач, размыл дороги и затопил села.
Шторм также серьезно осложнил борьбу с коронавирусной инфекцией в Индии: из-за стихийного бедствия многие прививочные пункты остановили свою работу. В настоящий момент индийские власти предпринимают все меры, чтобы в убежищах люди могли соблюдать социальную дистанцию, а больницы не остались без кислорода и медикаментов.
Всего неделю назад другой тропический циклон, Тауктаэ, унес жизни по меньшей мере 155 человек на западном побережье Индии. В Бенгальском заливе смертоносные штормы – не редкость. Так, в 1970-м году циклон унес жизни полумиллиона человек на территории современного Банладеша. А в 1999 году из-за циклона Одиши погибли 10 тыс человек.