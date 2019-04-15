Миллиардеры духа

«В гробу карманов нет» — не все владельцы многомиллионных и многомиллиардных состояний помнят эту мудрость. Хотя интересно заметить: доля тех, кто не желает оставаться самым богатым парнем на кладбище куда выше среди супермагнатов, миллиардеров, чем среди тех, кто свои хлеб с маслом и икрой выиграли в лотерею, получили в наследство или заработали на нехитрых спекуляциях чем бы то ни было.

Уральское чудо

К своим 86 годам уральский бизнесмен Владислав Тетюхин скопил солидное состояние на продаже титана, но из клуба долларовых мультимиллионеров на ступень выше — к миллиардерам — перейти не успел. Или, как можно теперь уверенно предположить, попросту не захотел, ведь практически всё своё состояние «Титановый король» вложил в строительство Центра восстановительной медицины в Нижнем Тагиле.

Для этого благого дела Владислав Тетюхин вытащил из своей кубышки 3,3 млрд рублей, которых однако не хватило на то, чтобы это строительство завершить. Тогда уже к делу подключились областные власти, дофинансировали проект на сумму 1,2 млрд рублей — правда для того, чтобы такая светлая мысль пришла в коллективную голову областной администрации Тетюхину потребовалось встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Надо ли говорить, что уже уйдя из жизни Тетюхин стал местным рекордсменом — такого дорогого «памятника» нет больше ни у одного уральского бизнесмена. Российские долларовые мультимиллионеры предпочитают вкладывать заработанное или, вернее будет сказать, полученное в совсем другую недвижимость — как правило, далеко за пределами Родины.

Искусство — народу

Кстати, вложения в зарубежную недвижимость сами по себе богатого человека совсем не портят, хотя, как помнится, в обширном списке обвинений в адрес российского миллиардера Алишера Усманова со стороны блогера Навального, тема «недостаточного патриотизма» раскрывалась со всем сладострастием. Не станем тратить время на напоминание сути тех дебатов — всего лишь кратко вспомним о благотворительной стороне бизнеса Алишера Бурхановича, благо действительно есть о чём.

В тот год, когда ныне «оппозиционер №1» Навальный печально завершал свою карьеру в партии «Яблоко» и был ещё мало кем замечен, господин Усманов сделал очень важное для России дело, о котором его никто не просил: выкупил на аукционе Sotheby’s роскошную коллекцию мирового искусства Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, состоящую из четырехсот пятидесяти лотов.

Причём ещё до начала торгов заплатил за неё около 112 млн долларов хотя торговаться коллекция должна была в диапазоне 26-40 млн долларов. Выкупленные сокровища культуры он подарил государству, и сейчас с собранием Ростроповича и Вишневской любой желающий может познакомиться в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Этот щедрый жест последовал менее чем через месяц после того, как господин Усманов приобрёл права на коллекцию анимационной классики «Союзмультфильма» у американской компании «Films by Jove», чтобы подарить это собрание детскому телевизионному каналу «Бибигон». По некоторым данным за право российских детей расти на лучших образцах мультипликации бизнесмен выложил до 10 млн долларов.

Больше, чем мода

Пока наши отечественные олигархи и к ним «примкнувшие» смотрят на благотворительность скорее лишь как на интересную экзотику, их западные коллеги филантропией буквально дышат. Если у тебя есть на счетах от 100 миллионов и при этом нет хоть какого-нибудь самого захудалого фонда — тут что-то явно не так.

И совсем здорово, если своё состояние ты жертвуешь на что-то действительно крутое и сложное. К примеру, на создание лекарства от рака, как это сделал известный американский инвестор, основатель MacAndrews and Forbes Holdings Inc и председатель легендарного Карнеги-Холла Рональд Перельман. На родине он хорошо известен как донатор образовательных и медицинских проектов — в частности, благодаря одному из первых его крупных пожертвований было разработано лекарство от рака молочной железы.

В 2009-м году Перельман присоединился к кампании ещё одного крупного американского филантропа Уоррена Баффета «Клятва дарения», участники которой поклялись минимум половину своего состояния при жизни или по завещанию отдать на благотворительность.

Однако не всегда прекрасные душевные порывы толстосумов находят свою заслуженную благодарность, в чём смог убедиться крупный американский бизнесмен, девелопер Браин Берни. После того, как его любимой супруги врачи поставили неутешительный диагноз — рак — миллионер значительную часть своего состояния вложил в организацию колонны медицинских машин, которые ездили по удалённым уголкам страны и оказывали нуждающимся высокотехнологичную помощь. Медикаменты, дорогостоящее оборудование и зарплату врачам Берни взял на себя. Когда же супруга смогла справиться с недугом, он на радостях продал большую часть имущества и вырученные деньги отдал на благотворительность.

Правда, жена его столь широкого жеста уже не поняла и… подала на развод.