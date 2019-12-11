Микрозаймы умирают. Да здравствуют макрозаймы!

Похоже, МФО отжили свой век. Ограбили несколько миллионов пенсионеров, поделили прибыль и растворились в пространстве.

Они уходят?

Любопытную статистику опубликовало Объединенное кредитное бюро – организация, считающая себя экспертом на российском долговом рынке. Так, по крайней мере, утверждает РБК, которое тоже за долги находится или недавно находилось в залоге, а значит, разбирается в проблеме.

Число займов «до зарплаты» (они называются PDL, pay day loans) сроком на семь дней или меньше сократилось в III квартале 2019 года на 20% по сравнению со II кварталом, до 181 тысяч. Это серьезная динамика, особенно для страны, привыкшей, что кредитов выдается все больше и больше. Более того, общее число займов «до зарплаты» сократилось на 10-13% по разным оценкам.

Средняя длительность кредитов на срок меньше месяца выросла с 17 до 20 дней. Общее их число составило 1 млн, и надо понимать, что очень заметную долю из них составляют «постоянные клиенты», которые приходят едва ли не каждый месяц. Общее число микрозаемщиков, таким образом, едва ли превышает 500 тысяч в год

Значит ли это, что наши люди научились экономить? Не исключено. Но, скорее всего, дело не только и не столько в этом.

Под пятой Центробанка

Надо понимать, что микрофинансовые организации (МФО) – это не только высокоприбыльный, но и высокорисковый бизнес. Представители Центробанка и/или МВД в любой момент могут закрыть практически любую из этих организаций, и им надо проявлять исключительную гибкость для выживания. Соответственно, о каких-то гуманных условиях речь в принципе идти не может.

У тенденции снижения числа кратковременных микрозаймов есть две разнонаправленные причины.

Первая – это распоряжение Центробанка, который с 1 июля 2019 года запретил использовать эффективную процентную ставку в размере более 1% в сутки. Это существенно снизило доходы МФО, поскольку перспектива дать 2000 рублей на неделю, чтобы получить 2140, уже не входит в систему ценностей этих организаций.

Вторая – это медленное, но верное вхождение в разум русских людей понимание того, что даже 1% в день – это немного грабеж. Уж лучше попытаться взять годичный кредит на 100 тысяч под 25% годовых, чем месячные 10 тысяч под 365% (на самом деле проценты там сложные, но для простоты примем эти цифры). В первом случае переплата 25 тысяч в год, чуть более 2 тысяч в месяц. Во втором, грубо говоря, 3 тысячи в месяц, но пользоваться можно заметно меньшей суммой.

Кредиты на 1-2 дня большинство МФО вообще перестали выдавать: выгоды по сравнению с рисками минимум

Центробанк даже придумал альтернативу таким кредитам – «специальный продукт». Продукт этот подразумевает заем на сумму до 10 тыс. руб. сроком до 15 дней, при этом максимальная переплата по нему не должна превышать 3 тыс. руб. То есть те же 10 тысяч отольются заемщику максимум в 15 тысяч. Неинтересно для людей, которые ходят между богатством и тюрьмой.

С 1 января 2020 года правила вновь изменятся: независимо от срока и суммы микрозаймов, процентные платежи не смогут превысить выданный заем в 1,5 раза. То есть, под какие бы условия вы ни взяли 100 тысяч, более 250 тысяч отдавать не придется. Включая штрафы и пени, которые составляют существенную часть заработка микрофинансистов. Ипотечники тихо плачут в сторонке.

Часть крупных МФО, не дожидаясь вступления в силу правил от 1 июля и тем более 1 января, просто ушла с рынка. Как пираты – «поделить деньги и разбежаться» в какой-то момент всегда становится наиболее выгодной тактикой, и важно этот момент не пропустить.

Долговой айсберг

181 тысяча займов в масштабах России – вообще почти ничто, менее 0,13%. Даже если умножить на десять тысяч (а средний микрокредит меньше), получится 1,8 млрд. Если разделить на 2000 МФО, которые функционировали в России к началу 2009 года, останется по 900 тысяч в год на каждую организацию, 75 тысяч в месяц, а ведь еще надо платить зарплаты и налоги. Пересчет на 500 тысяч заемщиков вообще до зарплаты и 1 млн займов дает не намного более прибыльную картину. В общем, «белая» часть этого бизнеса уже сейчас выглядит откровенно невыгодной.

Другой вопрос, что подавляющая часть займов идет мимо налоговой кассы и статистики Центробанка. И вот тут совсем иная история

Да, данный «не по правилам» заем, безусловно, можно оспорить, но в офисах этих организаций сидят неплохие психологи, которые понимают, кого на какие условия можно подсадить. Под внешне вежливо и сочувственной беседой скрывается точное просчитывание ситуации, юридической грамотности и финансовых проблем человека.

Центробанк понемногу расправляется с надводной частью этого айсберга, но деньги людям от этого нужны не меньше, поэтому они с готовностью ныряют в подводную. Нелегальные займы легко оспорить в суде, но доходят до него немногие, а МФО в таких случаях охотно предлагают выгодные для сутяжника досудебные соглашения – огласка не нужна никому.

* * *

В МФО сидят не идиоты. Эти люди прекрасно понимали, что их бизнес весьма ограничен по времени, что регулятор будет тянуть до последнего, но все-таки ограничит их доходы из-за рисков социального протеста. Это изначально не было долгосрочным проектом, да и кто в России, кроме десятка крупнейших компаний, позволяет себе долгосрочные проекты? Все, что им нужно, они уже получили. Теперь инициативу окончательно перехватывают банки, которые, надо сказать, и так негласно контролировали многие МФО.

В целом ситуация улучшилась. Но это терапевтическое лечение проблемы, давно жаждущей своего хирурга.