Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Микрозаймы станут еще доступнее с помощью водительских прав

Марьям Ибрагимова
28 октября, 2020 11:15
2 мин
Фото: domostroynn.ru
Фото: domostroynn.ru

Благодаря водительскому удостоверению возможности россиян расширятся. Со следующего года с помощью прав можно будет оформить кредит. С подобной инициативой выступило Минэкономразвития. Ведомство уже направило соответствующий законопроект в правительство. Планируется, что в течение ближайших нескольких месяцев документ внесут в Госдуму. Если закон примут, он может вступить в силу к концу следующего года.

Предполагается, что с помощью водительского удостоверения граждане смогут получить займ в банках, но не более 15 тысяч рублей. Кроме того, у россиян появится возможность обменивать валюту и получать выигрыши в лотерею. Центробанку идея понравилась, только вот полностью заменить паспорт водительские права не смогут, поэтому предлагается использовать их лишь в качестве упрощенной идентификации личности.

«Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объемный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать», — цитируют в «Известиях» главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, необходимо разработать в России единый документ, позволяющий водить машину, оформлять услуги и приобретать билеты на транспорт.

темы
кредит
банки
водительское удостоверение
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!