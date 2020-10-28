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Благодаря водительскому удостоверению возможности россиян расширятся. Со следующего года с помощью прав можно будет оформить кредит. С подобной инициативой выступило Минэкономразвития. Ведомство уже направило соответствующий законопроект в правительство. Планируется, что в течение ближайших нескольких месяцев документ внесут в Госдуму. Если закон примут, он может вступить в силу к концу следующего года.

Предполагается, что с помощью водительского удостоверения граждане смогут получить займ в банках, но не более 15 тысяч рублей. Кроме того, у россиян появится возможность обменивать валюту и получать выигрыши в лотерею. Центробанку идея понравилась, только вот полностью заменить паспорт водительские права не смогут, поэтому предлагается использовать их лишь в качестве упрощенной идентификации личности.

«Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объемный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать», — цитируют в «Известиях» главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, необходимо разработать в России единый документ, позволяющий водить машину, оформлять услуги и приобретать билеты на транспорт.