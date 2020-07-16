Микроавтобус с выпускниками попал в автоаварию под Астраханью

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Микроавтобус, который перевозил школьников, попал в аварию в Красноярском районе Астраханской области на трассе Красный Яр — Джанай — Сеитовка.

Там столкнулись Ford Transit и КамАЗ.

Ученики возвращались домой после ЕГЭ. В транспортном средстве находились шесть человек.

После ДТП в больницу с травмами средней тяжести отправлены преподаватель и 18-летняя девушка.

Инспекторы ГИБДД выясняют, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, а транспорт — технический контроль, сообщает телеканал «360».

Неделю назад в Самарской области произошло серьёзное ДТП. Четверо погибли, еще один человек пострадал и госпитализирован в больницу.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, авария произошла на 21-м км автодороги Новый Буян - Молгачи в Красноярском районе. Автомобиль Toyota улетел в кювет, после чего началось возгорание.