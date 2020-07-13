Михаил Ефремов пытался откупиться от полицейских после автоаварии

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Фото: Фото: pikabu

Российская ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева опубликовала два ролика с участием артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве.

На записях видно, как актер сразу после аварии попытался откупиться от полицейского, а затем показывал врачам неприличные жесты во время медицинского освидетельствования.

Артист говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги». О какой сумме идет речь - не уточняется. Из другого видео видно, как Ефремов предложил врачам поговорить, на что они ответили, что у них все пишется. Артист продемонстрировал им неприличный жест, сообщает телеканал «360».

Ранее Адвокат Эльман Пашаев заявил об отказе своего подзащитного Михаила Ефремова от рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусматривающим признание вины и более мягкий приговор.

Решение отказаться от рассмотрения дела в головном порядке, который бы означал полное признание вины и согласие с предъявленным обвинением, сделан по причине отказа потерпевших от мирового соглашения в отношении причиненного вреда и нежелания примириться, а также по причине того, что актер Михаил Ефремов не признает своей вины в ДТП, унесшим жизнь человека.

Вышеуказанные причины делают невозможным согласие обвиняемого с рассмотрением дела в особом порядке, сообщает издание «Московский комсомолец».