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Михаил Ефремов будет сидеть: суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы
12 мая, 2022 17:27
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет за смертельное ДТП в Москве, отказано в рассмотрении кассационной жалобы. Об этом сообщил Верховный суд РФ.
Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор Ефремову. Отмечается, что доводы по кассации изучались около месяца, однако оснований для ее рассмотрения в заседании нет, пишет «РИА Новости».
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в центе Москвы 8 июня 2020 года. Ефремов, находясь в состоянии опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную линию и выехал на встречку. В результате произошло лобовое столкновение с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров скончался в больнице.
Ефремов к 7,5 годам колонии общего режима.
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