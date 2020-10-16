Михаил Мурашко раскрыл детали испытания вакцины на пожилых россиянах

Flickr

Российские специалисты начали испытывать знаменитую вакцину «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. О новом витке борьбы с ковидом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Стартовало исследование вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», — заявил глава Минздрава.

Как сообщает «РИА Новости», в испытаниях должны принять участие 110 добровольцев. Их цель - продемонстрировать степень эффективности препарата при использовании разными группами населения.

Сообщается, что следующим объектом испытаний станут дети. Вакцина, тем временем, уже поступила в гражданский оборот.