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Михаил Мишустин наконец решил вопрос с тухнущими без газа Вечными огнями
9 мая, 2022 11:04
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Мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти будут снабжаться газом бесплатно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства пояснил, что «обнуление» платы позволит исключить случаи, когда горящий в честь погибших защитников Отечества огонь на мемориалах гаснет из-за неуплаты или просрочки.
Прежде закон о бесплатном снабжении газом мемориалов и захоронений подписал президент РФ Владимир Путин.
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