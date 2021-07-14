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Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу
14 июля, 2021 11:12
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актер Михаил Боярский госпитализирован в Боткинскую больницу.
У актера подозревают коронавирус. Сам 71-летний Боярский чувствует себя нормально. Однако есть сведения, что он, возможно, заболел еще 7 дней назад, сообщает телеграм-канал Mash.
Главный мушкетер страны храбрится и завил, что и «не такое видал» в своей жизни.
Михаил Боярский призвал артистов не жаловаться и искать другую работу.
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