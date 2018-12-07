Михаил Фрунзе и современная Россия

Специалист по Китаю и странам Юго-Восточной Азии, синолог Дмитрий Регентов проанализировал выступление Михаила Фрунзе в 1923 году на торжественном заседании по случаю шестилетия Военной академии РККА и сделал неутешительные выводы относительно современной ситуации в российском обществе.

Небольшая часть выступления Михаила Фрунзе была посвящена общей ситуации в СССР и называлась «Тучи над советским горизонтом».

В речи политического деятеля СССР прозвучали такие слова:

«Над советским горизонтом вновь начинают сгущаться тучи. Вы следите за прессой и видите, что у буржуазных государств все крепче и крепче начинается укрепляться мысль о том, что в отношении Советского союза, может быть, следует вновь пересмотреть линию поведения в сторону возврата к старым методам прямого нажима. Застрельщиком этой идеи является государство, с которым мы ещё недавно заключили специальный договор дружбы, и с которым у нас установилась тесная дипломатическая связь. И имею в виду Англию».

Синолог Дмитрий Регентов считает, что сегодня, как и девяносто пять лет тому назад, англосаксы возвращаются к старым методам прямого нажима.

По его мнению, Англия и США, действуя в связке, отменяют достигнутые ранее договорённости, саботируют работу Совета безопасности ООН по наиболее важным вопросам мировой безопасности, вводят и организуют принятие экономических санкций вассалами в отношении России, как преемницы Советского союза.

Он добавляет, что история не тот предмет, который внимательно изучается в университетах Запада:

«За последние годы в СМИ Запада развёрнута такая беспрецедентная пропагандистская кампания откровенной лжи, такая массированная промывка сознания простых людей на Западе, подкреплённые активными действиями по втягиванию всех стран Восточной Европы в блок НАТО, что невольно задаёшься вопросом – а как скоро у небольшого зверька, заходящегося в своих агрессивных наскоках на спокойно стоящих крупных зверей, помутится сознание и он набросится, стараясь укусить их? Полагаю, что не так долго придётся ждать», - делает выводы Дмитрий Регентов.

Михаил Фрунзе заявил в 1923 году, что «в последние годы под влиянием внутренних и внешних успехов во всех кругах советской общественности и даже в самой Красной армии сильно укрепилась мысль о том, что то состояние мира, которое мы обеспечили ценой величайших жертв, является делом очень прочным и устойчивым. Нелишне напомнить, что такого рода пацифистские настроения, если не сказать резче, отвечают фактическому ходу событий. Развитие внутриклассовых и национальных противоречий неизбежно обостряет наши взаимоотношения с буржуазным миром. В частности, те острые формы, в которые выливается борьба рвущихся на свободу миллионов колониальных рабов (Судан, Египет, Персия, Индия, Китай), делают международное положение особенно напряженным. И не случайностью является тот факт, что застрельщиком в борьбе против нас является Англия, это самое крупное и самое типичное рабовладельческое государство. В современной обстановке места пацифистская иллюзия у нас быть не должна».

Дмитрий Регентов отмечает, что в России пацифистские настроения раздуваются и проталкиваются через псевдогуманистическое воспитание и пропаганду всеобщей любви, дружбы и безусловной толерантности ко всем жёстким требованиям, доносящимся как с острова, так и из-за океана, из вашингтонского парткома.

По его мнению, всякого рода «удобные дураки» (термин американской политологии) на каналах только и говорят о необходимости устранять противоречия, невзирая на существующие принципиальные различия.

Он убежден, что пора пересмотреть в обществе отношение к ток-шоу, расползающимся по каналам, на которых зарубежные «эксперты», «потомки гебельского рода», приглашённые на эфир, поливают грязью измышлений, скверны, разъедающей сознание не очень образованной молодежи.

«Не пора ли избавить наш эфир от яда, ненависти их и доморощенных «свободомыслящих», каналов и телестанций, оскорбляющих наше государство, их граждан и память героев. Не поря ли приглашать реальных специалистов, вместо записных гебельских пропагандистов, способных к дискуссии, а не к базару? Не пора ли лишить финансирования из наших средств по сути событий лживые радиостанции, гнусные по смыслам телеканалы?» - вопрошает эксперт.

Михаил Фрунзе также говорил, что стоит вспомнить о тех противоречиях, которые раздирают крупнейшие страны западноевропейского континента – Англию и Францию – противоречиях связанных с политикой в Африке, в Азии, в Центральной Европе, чтобы видеть, насколько трудна для мирового капитала попытка объединить все буржуазные страны в единый фронт борьбы с Советским союзом.

«Поэтому мы не очень опасаемся возможности организации такого единого враждебного нам фронта в ближайшем будущем. Но пытаться ущемлять нас на том или другом направлении, тем или иным способом можно и без организации всеобщего единого фронта. Поэтому мы должны тщательно следить за ходом развертывающихся мировых событий и быть наготове к самым худшим для нас комбинациям», - заявлял он.

Проанализировав сказанное, Дмитрий Регентов отметил, что противоречия на современном этапе между западными государствами остаются.

«Видоизменившись, они продолжают своё горение, подобно торфяному пожару, и в своё время прорвутся, разнеся выстраиваемый всеобщий единый фронт против нас. Вновь повергая мир в состояние хаоса, упадка, деградации цивилизации. От нас же требуется помнить о существующей опасности, не поддаваться на разлагающую умы пацифистскую пропаганду, сокращать засилье проамериканской точки зрения на мир, историю, культуру, умы молодежи, помнить, хранить, передавать потомкам то понимание мира, как системы гармоничных отношений, которое оставили нам достойные предки. Мы можем, умственных сил достаточно, противопоставить этой опасности непобедимое оружие – силу духа».

Он добавляет, что умы и сознание молодёжи – поле битвы проектов и наша важнейшая забота на оставшееся время существования. И для этого надо идти в молодежную среду, не боясь смотреться смешными и чудаковатыми, рассказывать, пояснять, разъяснять смыслы, значение смыслов и отношения смыслов. Открывать лицемерную сущность предлагаемых трактовок смыслов. Только так можно сказать себе – мы продолжили дело наших предков. Вырастив потомство, защитив его, воспитав его в духе преданности своим корням и предкам.

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