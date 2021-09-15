Мигранты стали чаще нападать на российских студентов из-за коронавируса
Руководство ВШЭ в Санкт-Петербурге обеспокоено конфликтными ситуациями, возникающими в общении российских студентов с мигрантами. Об общероссийской проблеме высказался профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге, социолог Даниил Александров в интервью «Ленте».
Он уверен, что неврозность в обществе усугубилась на фоне пандемии коронавируса. Это общественное состояние и стало причиной возникновения большого количества конфликтов между людьми, что говорить о студентах – молодых и горячих.
«В доковидной эпохе у нас было твердое знание по государственной полицейской статистике, что мигранты не совершают больше преступлений, чем местные жители соответствующего возраста. Более того, по моим данным, когда я их изучал, нелегальные мигранты совершают меньше преступлений, потому что всех боятся и стараются вести себя тихо», — прокомментировал Александров.
Социолог подчеркнул, что чаще всего этнические конфликты инициировали чувствующие себя обиженными молодые мигранты, рожденные в России.
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