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Мигранты «дарили» своих детей россиянам – возбуждены уголовные дела

Марьям Ибрагимова
16 октября, 2020 12:22
2 мин
Фото: Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Фото: Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

В Подмосковье возбуждено два уголовных дела о торговле детьми. Об этом «360» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Первый случай произошел в Одинцове 13 октября. Двое иностранцев безвозмездно передали на воспитание своего двухмесячного ребенка. Ситуация происходила в кафе. Однако скрыться с места проведения «сделки» нерадивым родителям не удалось. Правоохранители их задержали.

«При себе у семьи были расписка об отказе от ребенка, а также медицинские документы о состоянии здоровья младенца», – сообщили телеканалу в СК.

Аналогичное преступление было совершено в Химках ранее, 25 апреля. Известно, что жительница одного из соседних государств так же безвозмездно передала на воспитание своего новорожденного ребенка знакомой. Инцидент происходил на территории Долгопрудненской центральной городской больницы. После мать ребенка покинула Россию.

Преступление раскрылось только в октябре. Когда новая семья пыталась выехать за границу по поддельным документам.

темы
Подмосковье
сделка
торговля детьми
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