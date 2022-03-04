Мигрантам запретят работать в России. Таксистами и курьерами станут россияне
В России предложили запретить мигрантам работать на территории РФ. С такой инициативой выступил член Совета по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Наши партнёры в Средней Азии поймут», - считает Кабанов. Из-за санкций, которые вводят против России, возникнет кризис, который спровоцирует безработицу. Россия должна переориентировать рынок «на внутренний трудовой резерв», - пояснил он.
По его словам, это «совершенно законный механизм ограничения». Необходимо использовать внутренние ресурсы во всех сферах.
Кабанов ссылается на опыт Калужской области, утверждая, что такие запреты нужно ввести по всей России.
По мнению Кабанова, если гастарбайтеры освободят рабочие места, то россияне пойдут и в таксисты, и в курьеры, и в строители, сообщает телеграм-канал «Подъем».
Власти Свердловской области обвинили русских девушек в том, что мигранты их бьют и насилуют.