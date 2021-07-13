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Мигрантам в Москве напомнили о правилах поведения «в гостях»
13 июля, 2021 16:44
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Москве вечером 12 июля произошла массовая драка между мигрантами, после которой в отделении полиции оказались 102 человека. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой напомнил гостям столицы, что они «в гостях».
Толстой напомнил «участникам этого безобразия: вы – в гостях». О призвал мигрантов в своем Telegram-канале соблюдать законы страны пребывания и пояснил, что драки с поножовщиной в России не приняты и караются законом.
Напомним, инцидент произошел в районе метро «Кузьминки». В результате происшествия несколько участников драки получили тяжелые ранения и были госпитализированы
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