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В Москве к двум годам заключения приговорили уроженца Киргизии Нурлана Октонбекова. Его признали виновным в том, что он угрожал применить насилие в отношении сотрудника полиции кусачками.

Инцидент произошел в магазине. Трое мигрантов, среди которых был и Октонбеков, начали конфликтовать с охранником. Адвокат осужденного Михаил Убушаев не стал пояснять, в чем была причина разногласий, но обратил внимание на записи камер видеонаблюдения, по которым становится понятно, что мужчины не нарушали общественный порядок. Тем не менее, к магазину приехала Росгвардия. В результате, мигрантов доставили в отдел полиции для выяснения случившегося.

В какой-то момент Октонбеков вновь стал конфликтовать, и на этот раз с полицейским. Его пытались уложить на пол, чтобы надеть наручники, но, по словам адвоката, «удерживая равновесие, Нурлан схватился за косяк двери. После чего дежурный сильно ударил ногой по этой двери и сломал моему подзащитному два пальца». Когда ему стали оказывать помощь, Октонбеков достал кусачки и начал угрожать правоохранителю. Убушаев настаивает на том, что инструмент у его подзащитного забрали сразу, еще при обыске, передает РИА Новости.

Савеловский суд Москвы приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима. Защита собирается обжаловать приговор суда.