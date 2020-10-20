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МИД: В докладе ОЗХО ничего не сообщается об отравившем Навального веществе

Антон Мельников
20 октября, 2020 20:30
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Фото: Алексей Навальный для журнала «Шпигель» / Facebook

В закрытом отчёте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который был составлен по итогам анализов биоматериалов Алексея Навального, не указано вещество, которыми отравили политика. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. МИД считает, что это подтверждает необоснованность версии об отравлении Навального.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — заявили в ведомстве.

Согласно МИД, из-за этого российская сторона не может завершить проверку, которая могла бы определить признаки возможного состава преступления, а соответственно и не может возбудить уголовное дело по инциденту с Навальным, передаёт «360».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что бизнесмен Евгений Пригожин взыщет с Навального и его соратницы Любови Соболь 10 млн рублей за клевету.

темы
Алексей Навальный
МИД
ОЗХО
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