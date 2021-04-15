МИД России сделал предупреждение планирующим поездки за рубеж россиянам

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Любые зарубежные поездки в настоящее время сопряжены с большими рисками. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире. С учетом сложной ситуации она рекомендовала отложить путешествия за рубеж, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Турция закрыта для россиян. Что будет с Египтом? Об этом и не только «Русская планета» пообщалась с вице-президентом Российского Союза туриндустрии Юрием Барзыкиным.