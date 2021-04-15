Новости – Люди
Люди
МИД России сделал предупреждение планирующим поездки за рубеж россиянам
15 апреля, 2021 16:39
1 мин
1 мин
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look press
Любые зарубежные поездки в настоящее время сопряжены с большими рисками. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире. С учетом сложной ситуации она рекомендовала отложить путешествия за рубеж, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Турция закрыта для россиян. Что будет с Египтом? Об этом и не только «Русская планета» пообщалась с вице-президентом Российского Союза туриндустрии Юрием Барзыкиным.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку