Новости – Люди
Люди
МИД: Дискриминация россиян в Евросоюзе неприемлема
14 мая, 2022 15:48
1 мин
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия готова принять ответные меры в случае, если Евросоюз решит ограничивать процесс выдачи виз российским гражданам.
По словам чиновника, подобные дискриминационные санкции в отношении граждан России «неприемлемы совершенно», и именно поэтому руководство страны вполне может найти способ «симметричного ответа».
««РФ незамедлительно станет придерживается соответствующего протокола, позволяющего вводить в крайних мерах ответные ограничения», – передает «Lenta.ru» слова замглавы МИД РФ.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости