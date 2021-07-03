«Мы вынуждены». На Ямале непривитым пациентам будут отказывать в плановой помощи
Новые ограничения в связи с третьей вспышкой коронавируса вводят в Ямало-Ненецком автономном округе. С пятого июля плановая госпитализация там будет доступна только недавно переболевшим COVID-19, привитым и людям, имеющим медицинский отвод.
Местные власти поясняют, что новые требования никак не скажутся на оказании паллиативной помощи (всеобъемлющая помощь неизлечимо больным гражданам) и экстренной помощи, а также на проведении гемодиализа. В правительстве подчеркнули, что это вынужденная мера для победы над коронавирусом в регионе.
«Просим ямальцев с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. Данные меры позволят предотвратить распространение болезни. Как только ситуация позволит - медпомощь будет оказываться без ограничений», - прокомментировал директор окружного департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
В России пятый день подряд обновляется рекорд по числу жертв «ковида». Только за последние сутки в стране умерли 697 человек. Всего же, пандемия унесла уже больше 137 тысяч человек.