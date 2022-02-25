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«Мы в них стреляем»: российских солдат призвали остановить нападение на украинцев
25 февраля, 2022 15:03
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Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич записал обращение в связи с вторжением войск РФ в Украину.
Макаревич напомнил, что почти каждый россиянин знаком с кем-либо из украинцев или даже имеет родственников там. Сейчас, отметил музыкант, российские солдаты ведут агрессию против них.
«И сейчас мы в них стреляем», — заявил Макаревич.
Он призвал немедленно прекратить «это сумасшествие» всеми возможными силами.
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