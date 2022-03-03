«Мы переживем»: Алина Кабаева высказалась о посыпавшихся на Россию запретах
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказалась о запрете Международного олимпийского комитета допускать российских и белорусских спортсменов к участию в крупных соревнованиях. Она заявила, что «более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда».
По мнению Кабаевой, международные организации «давно и под разными предлогами занимаются совершенно неспортивными делами».
Спортсменка отметила, что ни одну страну, которая уничтожала мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, не отстраняли.
«Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов», - сказала Кабаева ТАСС.
Она заявила, что россиян на всех соревнованиях «рассматривают под микроскопом» и «за три молекулы» отстраняют. Но Кабаева уверена - российский спорт находится на высоком уровне, а спортсмены от РФ побеждают «за счет таланта».
«Я думаю, что мы переживем все запреты», - заключила она.
Ограничения начали вводить в связи с военной операцией России на Украине. Она началась 24 февраля и продолжается до сих пор. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью операции является не оккупация Украины, а защита людей, проживающих в Донбассе.
Ранее говорилось, что Кабаева попала в проект санкций Вашингтона. Она упоминалась в одном абзаце непосредственно с президентом.