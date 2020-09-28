«Мы отсюда не выйдем!». В Уфе в больнице заперли коронавирусных больных

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Житель Уфы Урал Ахмеров получил от своей матери Элины Ахмеровой тревожное видео.

Женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу № 18 с подозрением на коронавирус. По ее словам, палату с больными закрыли на ключ, одна из пациенток упала и лежит на полу уже больше трех часов. «Сынок сделай что-нибудь, мы отсюда не выйдем, дверь закрыта наглухо, бабушка часа три лежит, четыре часа никто не заходит», - говорит женщина на видео.

Мужчина начал обзванивать знакомых врачей, так как телефоны больницы и коронавирусного госпиталя, который в ней развернули, не отвечали. После этого Урал позвонил в прокуратуру и попросил помочь и отправился в больницу. Сначала персонал отвечал ему довольно грубо. В ответ он показал записанное матерью видео, и одна из медработников подтвердила, что пять минут назад звонили из прокуратуры, и в палату побежала заведующая.

Одна из пациенток этой же больницы рассказала, что там потеряли ее положительный тест на коронавирус, сделанный в республиканской больнице, а повторный показал отсутствие коронавируса. Ей поставили диагноз вирусная пневмония. Еще одну пациентку из палаты Элины Ахмеровой перевели в реанимацию. Упавшую бабушку, как сообщила ее родственница, завтра выпишут „домой умирать“, сообщает телеканал «360».

Тем временем, в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом. Об этом сообщила сегодня заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам раковой, в Москве растет число случаев заражения коронавирусом, это общемировая тенденция. В связи с этим столичные власти работают над обеспечением наличия достаточного объема коек для больных.

Также Ракова подчеркнула, что московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме.