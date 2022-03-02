«Мы не смерть, мы хуже!»: Российские артиллеристы привели в бешенство ССО Украины
Силы специальных операций Украины (ССО, род войск ВСУ) оставили послание российским артиллеристам. Текст сообщения ССО разместили на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно посланию, российских артиллеристов обвиняют в том, что они обстреляли мирные украинские города и теперь их ждёт месть.
«Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один», — заявляют ССО.
Украинцы отмечают, что артиллеристы ведут огонь по целям, которых не видят.
«Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы — все это для вас просто цели», — отмечается в послании.
ССО заявляют, что информация о военных, которые вели огонь по мирным городам уже получена, или будет получена в ближайшее время.
«Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое «пожалуйста не убивайте, я сдаюсь» уже не пройдет», — заявляют украинские силы.
Послание российским артиллеристам заканчивается фразой: «Мы не смерть, мы хуже!».