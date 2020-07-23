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Российский препарат для лечения коронавируса признан на международном уровне

Артем Денисов
23 июля, 2020 02:14
2 мин
лекарства
Фото: pixabay.com

Российский препарат «Полиоксидоний» прошел испытания по международному протоколу Всемирной организации здравоохранения при лечении коронавируса.

Независимый международный наблюдательный комитет подтвердил безопасность этого иммуномодулятора. Как сообщил президент компании, создавшей препарат, Михаил Цыферов, лекарство повышает иммунную резистентность в отношении заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

Далее специалисты сосредоточатся на оценке эффективности данного лекарства. Общее количество пациентов в клиническом исследовании превысит 450 человек, пишут «Известия».

Как сообщалось, российская вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.

По его словам, вакцина, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готова, у всех добровольцев есть иммунитет к коронавирусу. Все они выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, пишут «Аргументы и факты».

темы
коронавирус
ВОЗ
лекарства
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