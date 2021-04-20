Между Конго и Гондурасом: Россия снова показала печальный результат в международном рейтинге

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За прошедший год Россия опустилась на одну строчку во Всемирном индексе свободы прессы. Страна заняла 150-е место в «красной зоне», между Гондурасом и Демократической Республикой Конго. Рейтинг был опубликован международной неправительственной организацией «Репортеры без границ».

По словам составителей, низкое положение России в рейтинге объясняется «репрессивным аппаратом», который власти используют для «ограничения освещения в СМИ протестов» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Также авторы обращают внимание на действующие в РФ законы, которые ограничивают свободу СМИ и ужесточают контроль за интернет-пользователями.

Самой свободной для прессы страной стала Норвегия, которая занимает первую строчку уже пять лет подряд. Следом за ней расположились Финляндия, Швеция и Дания.

Вместе с тем, по данным «Репортеров без границ», пресса полностью или частично заблокирована в 73% из 180 стран, которые участвуюn в рейтинге, отмечает Znak.com.