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Метро в Киеве перешло на работу в режиме бомбоубежищ
26 февраля, 2022 14:12
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twitter.com
Киевская подземка окончательно перестала выполнять функции по перевозке пассажиров.
Теперь станции и вестибюли метро в столице Украины работают только как укрытие в случае воздушной тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко попросил жителей города не выходить на улицы, а оставаться дома или в бомбоубежищах.
В своем официальном телеграм-канале Кличко сообщил, что киевское метро не парализовано, однако полностью перешло на режим работы в качестве укрытия, поезда между станциями ходить не будут.
Несколькими днями ранее стало известно, что город объявил о функционировании только одной ветки метро из трех.
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