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«Метки» на одежде для привитых на Сахалине сравнили с желтыми звездами во Вторую мировую

Лилия Караева
14 января, 2021 17:57
1 мин
Евреи во Вторую мировую войну
Yadvashem.org

На Сахалине напечатают специальные бейджи жителям, сделавшим прививку от коронавируса. Им не нужно будет носить маски в общественных местах.

О планах сообщили в пресс-службе администрации региона. «Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах, - сказано в сообщении.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посоветовал пройти вакцинацию и указал на высокую степень защиты, которую дает прививка, передает телеканал «360».

Идея с бейджами понравилась не всем. В соцсетях стали сравнивать бейджи с желтыми звездами для евреев во Вторую мировую войну.

«Наши деды умирали, чтобы мы никогда не носили подобных меток!» - приводит комментарий жителей в соцсетях «Интерфакс».

Ранее на Украине выступили против российской вакцины «Спутник V».

темы
Сахалин
вакцинация
бейджи
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