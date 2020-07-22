Метеорологи пообещали россиянам теплую осень

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Обрушившиеся на Центральную Россию осадки должны прекратиться уже в скором времени, сообщили в центре погоды «Фобос».

Как ожидается, оставшаяся часть лета обещает быть теплой и сухой - температура будет выше климатической нормы, а дефицит осадков достигнет 20 процентов.

Подобная погода будет и предстоящей осенью. Метеорологи прогнозируют, что в сентябре средняя температура окажется на один градус теплее нормы, в октябре - на два градуса, а в ноябре - на пять, пишут «Известия».

Как сообщалось, июнь 2020 года занял третье место среди самых теплых месячных месяцев в России за всю историю метеорологических наблюдений.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прошлый месяц стал самым теплым, после июня 2012 и 2016 года. При этом по регионам страны температурные аномалии распределились неравномерно.

Рекордно тепло было в арктическом регионе - Колыма, Якутия, Чукотка. Самые большие отрицательные аномалии, до минус двух градусов, были на юге Урала и в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.