Мешающие работе мозга продукты назвал диетолог

Общество

Фото: pixabay.com

Жара плохо сказывается на мозговой активности человека.

Как сообщила диетолог Елена Соломатина, неправильным питанием можно усугубить ситуацию. Эксперт назвала продукты, которые сильно замедляют мыслительную деятельность в жаркую погоду.

По словам врача, те, кто занимается умственной деятельностью, должны исключить из своего рациона полуфабрикаты, маргарин и майонез, в которых содержатся трансжиры, плохо влияющие на мембрану клеток. В результате она становится жесткой и не пропускает кислород. Особенно это опасно для клеток головного мозга.

Кроме того, злоупотребление сахаром и быстрыми углеводами приводит к накоплению жира, и организм становится менее чувствителен к инсулину. Нерасщепленная глюкоза остается в крови и начинает разрушать сосуды. На освободившееся место приходит холестерин, который превращается в бляшку. Она мешает нормальному току крови, в результате чего количество поступающего в мозг кислорода сокращается.

Стоит отказаться от солений, которые задерживают жидкость в организме, что ведет как к внешним, так и внутренним оттекам.

Как отметила Соломатина, в меню нужны продукты с ОМЕГА-3-кислотами. Это жирная рыба, льняное семя, икра, печень трески и бобовые.

Витамины группы Б можно получить из кисломолочных продуктов и орехов. Раз или два в неделю нужно обязательно есть красное мясо, которое богато железом. Триптофан есть в индейке, а магний в гречке.

Не стоит забывать о свежих фруктах и овощах, чтобы получить антиоксиданты. Летом в них намного больше полезных веществ, чем зимой после хранения, пишет «Комсомольская права».

Как сообщалось, немецкие ученые измерили объем мозга у участников экспедиции в Антарктиду и выяснили, что за 14 месяцев изоляции он существенно сократился.

Над исследованием работала группа ученых под руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине. Результаты их трудов опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

В качестве объекта изучения исследователи выбрали девять человек (5 мужчин и 4 женщины). Восьмерым из них провели МРТ головного мозга до и после экспедиции. Кроме того, в течение поездки все участники сдавали кровь и проходили тесты на когнитивные способности.

Итоги исследования удивили даже ученых. Спустя 14 месяцев пребывания в Антарктиде у выбранных людей пострадала, в частности, зубчатая извилина гиппокампа — она снизилась на 7,2 процента.

В то же время в крови полярников стало меньше нейротрофический фактор мозга — белка, который отвечает за деление клеток в мозге, и его концентрации не вернулись к прежним значениям даже после возвращения из экспедиции домой.

При этом, как отмечается в публикации, у авторов работы было недостаточно данных, чтобы делать однозначные выводы о влиянии социальной изоляции и сокращение объема серого вещества на здоровье и поведение участников экспедиции.

Однако, это исследование открыло поле для последующих работ по изучению факторов, влияющих на размер гиппокампа.