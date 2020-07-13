Мешающие работе мозга продукты назвал диетолог
Жара плохо сказывается на мозговой активности человека.
Как сообщила диетолог Елена Соломатина, неправильным питанием можно усугубить ситуацию. Эксперт назвала продукты, которые сильно замедляют мыслительную деятельность в жаркую погоду.
По словам врача, те, кто занимается умственной деятельностью, должны исключить из своего рациона полуфабрикаты, маргарин и майонез, в которых содержатся трансжиры, плохо влияющие на мембрану клеток. В результате она становится жесткой и не пропускает кислород. Особенно это опасно для клеток головного мозга.
Кроме того, злоупотребление сахаром и быстрыми углеводами приводит к накоплению жира, и организм становится менее чувствителен к инсулину. Нерасщепленная глюкоза остается в крови и начинает разрушать сосуды. На освободившееся место приходит холестерин, который превращается в бляшку. Она мешает нормальному току крови, в результате чего количество поступающего в мозг кислорода сокращается.
Стоит отказаться от солений, которые задерживают жидкость в организме, что ведет как к внешним, так и внутренним оттекам.
Как отметила Соломатина, в меню нужны продукты с ОМЕГА-3-кислотами. Это жирная рыба, льняное семя, икра, печень трески и бобовые.
Витамины группы Б можно получить из кисломолочных продуктов и орехов. Раз или два в неделю нужно обязательно есть красное мясо, которое богато железом. Триптофан есть в индейке, а магний в гречке.
Не стоит забывать о свежих фруктах и овощах, чтобы получить антиоксиданты. Летом в них намного больше полезных веществ, чем зимой после хранения, пишет «Комсомольская права».
Как сообщалось, немецкие ученые измерили объем мозга у участников экспедиции в Антарктиду и выяснили, что за 14 месяцев изоляции он существенно сократился.
Над исследованием работала группа ученых под руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине. Результаты их трудов опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.
В качестве объекта изучения исследователи выбрали девять человек (5 мужчин и 4 женщины). Восьмерым из них провели МРТ головного мозга до и после экспедиции. Кроме того, в течение поездки все участники сдавали кровь и проходили тесты на когнитивные способности.
Итоги исследования удивили даже ученых. Спустя 14 месяцев пребывания в Антарктиде у выбранных людей пострадала, в частности, зубчатая извилина гиппокампа — она снизилась на 7,2 процента.
В то же время в крови полярников стало меньше нейротрофический фактор мозга — белка, который отвечает за деление клеток в мозге, и его концентрации не вернулись к прежним значениям даже после возвращения из экспедиции домой.
При этом, как отмечается в публикации, у авторов работы было недостаточно данных, чтобы делать однозначные выводы о влиянии социальной изоляции и сокращение объема серого вещества на здоровье и поведение участников экспедиции.
Однако, это исследование открыло поле для последующих работ по изучению факторов, влияющих на размер гиппокампа.