Мёртвые кибердуши

Весенние кадровые перестановки в Департаменте спорта города Москвы не прошли даром. Ведомство доказывает на деле, а не на словах, что распил бюджетных средств московскими чиновниками может быть не просто искусством, а искусством публичным, бесстрашно выставленным на всеобщее обозрение.

Немного истории

Примерно месяц назад на сайте zakupki.gov.ru поклонники киберспортивных дисциплин обнаружили «палитру закупок» для проведения однодневного турнира по футбольному симулятору FIFA 19.

Сказать, что у фанатов компьютерных баталий запало «ля» — значит не сказать ничего. Суммарная цифра грядущего киберспортивного действа подобралась к отметке в 37,5 миллионов рублей (примерно 500 тысяч евро)

Московские власти явно вознамерились провести состязания по «по-богатому». Почему бы не порадовать геймеров? Киберспортсмены готовились к сюрпризам, подозревая, что градоначальники хотят порадовать их приглашением на состязание ультрамегазвёзд мировой величины, оправдав заявления о развитии киберспорта в России, темпы которого (ещё немного, ещё чуть-чуть!) оставят далеко позади США. Тем более организаторами была заявлена «широкая развлекательная программа».

К слову об «организаторах»

Устроителем мероприятия является Департамент спорта Москвы. Федерация компьютерного спорта, как оказалось, не имеет к организации и проведению турнира никакого отношения. Не странно ли? Если такая федерация есть, то почему не допущена к турниру? И, собственно, для чего тогда нужна?

«Точкой сборки» был назначен спортивный комплекс ЦСКА. Дата «священнодейства» — 15 июня.

Участники

«Инвайты» полетели по всему миру. В числе участников оказались голландцы, белорусы, украинцы, казахстанцы и даже один гражданин США из ФК «Даллас». Всем приглашённым организаторы обязались компенсировать перемещение в Москву и проживание в Первопрестольной.

Первые «смутные сомнения» начали терзать киберспортивную общественность, когда обнаружилось практически полное отсутствие рекламы данного мероприятия в интернете и оффлайне.

Киберкубок «в конспиративном формате» и практически без широкой огласки? Это что-то новенькое

Но куда более удивительным оказалось то, что буквально за несколько дней до проведения соревнований статус мероприятия был изменён.

Международный турнир в одночасье стал российским, а приглашённым иностранцам, всё-таки, разрешили приехать. Но уже на правах гостей

Белорусы, впрочем, и таким развитием событий остались довольны (проживание и питание за счёт приглашающей стороны ведь никто не отменил). А вот реакцию остальных спортсменов, оставленных организаторами в гостевом секторе, несложно предугадать.

Странно, что никто не додумался поступить аналогичным образом год назад, когда проводился Чемпионат мира по футболу. Победа российской сборной была бы гарантирована. Но и сейчас на этом «конспиративно-подпольном» кибертурнире, обрастающем неприятными странностями, происходящее мало-помалу начинало выглядеть чудно. И слово «распил» замелькало в постах и отчётах тех, кто интересовался происходящим.

С приглашениями игроков творились ещё более странные вещи. Организаторы по всей вероятности «не особо утруждали себя». Набрав номер одного из популярных отечественных «фиферов», они следовали его рекомендациям, составляя списки игроков с его слов, либо и вовсе записывая на турнир тех, кто каким-то образом прознал о проводимом турнире и напросился в участники сам.

Призовой фонд

Изначально организаторами была установлена вполне круглая сумма гран-при — миллион рублей. Но, вероятно, в Департаменте спорта Москвы посчитали, что не стоит быть настолько расточительными.

За 4 дня до начала соревнований, не моргнув глазом, организаторы скорректировали сумму — уменьшили её в шесть раз — до 160 тысяч рублей, пояснив это тем, что гайдлайн ЕА не рекомендует делать призовой фонд более 2500 долларов

Такая неразбериха у многих киберспортсменов вызвала ещё большее недоумение, а заодно прозрачно намекнула на то, что 37,5 млн рублей доверены «обезьяне с гранатой» — откровенным дилетантам, которые знакомятся с регламентом за пару дней до турнира.

Продажа билетов…

— Билетов продано пока немного, рассчитываем, что аудитория придёт в день турнира, — прозвучало из штаба мероприятия накануне старта.

А откуда, собственно, самые ярые поклонники киберспорта могли узнать о состязаниях, если рекламная поддержка мероприятия исчерпывалась объявлением на сайте, о котором практически никто не знал?

Ко дню проведения соревнований контекст происходящего стал настолько прозрачным, что наблюдавшие за подготовкой и проведением мероприятия откровенно издевались над организаторами, интересуясь, почему перед спорткомплексом, где проходил турнир, за ночь не успели переложить плитку?

Ведь всем… десяти зрителям, пришедшим на фестиваль, вполне могло не понравиться благоустройство прилегающей территории.

Как сообщил telegram-канал «Штаны на киберлямках», внимательно следивший за происходящим, спортсменам в день состязаний не только не дали разыграться перед баталиями, но и предложили взятые на прокат «плойки». Об этом свидетельствовали наклеенные ярлычки прокатной конторы, различимые даже из зала.

И, наконец…

Ведущие

Баснословные гонорары, равные двухгодичной зарплате провинциального российского учителя, были заявлены для ведущих Евгения Савина и Марии Командной.

Им причиталось аж по 450 тысяч рублей. Ни один из заявленных ведущих даже не был поставлен в известность о том, что их имена использованы в официальной документации. Этот факт подтвердила сама Командная в своём Twitter.

Онлайн-трансляция

Быть может, всё дело в том, что продвинутые любители киберспорта не стали утруждать себя приобретением билетов по 500 рублей, а, не отрывая глаз, следили за происходящим в онлайне? По данным аналитического сервиса Esports Charts за удивительными соревнованиями наблюдали в Twitch-е (видеостриминговом сервисе, специализирующемся на компьютерных баталиях) целых 136 человек.

Так и хочется процитировать одного из героев любимого миллионами отечественных зрителей фильма:

«Где деньги, Билли?»

Гневный, обоснованный и аргументированный ответ общественности в скором времени, наверное, даст сам глава Департамента спорта Москвы, к слову, выпускник прокурорско-следственного факультета, десять лет пребывающий в резерве управленческих кадров Президента Российской Федерации.

Такая история.