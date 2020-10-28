Меркель: Германии в самое ближайшее время грозит коллапс системы здравоохранения

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, из-за высоких темпов распространения коронавируса, система здравоохранения страны скоро достигнет своего предела. Если нынешняя динамика заражения сохранится – коллапс произойдёт уже через несколько недель.

«Речь идет о том, что темпы распространения вируса особенно высоки, мы видим экспонентный рост цифр... Сегодня у нас было в два раза больше новых инфицированных, чем неделю назад. Аналогично с другими важными индикаторами. Например, число больных в реанимации выросло за последние 10 дней в два раза», - сообщила канцлер.

Также Меркель отметила, что за последние 9 дней число пациентов, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, выросло в два раза.

«Наша система здравоохранения сегодня пока справляется с этими вызовами, но если эти темпы сохранятся, то в течение нескольких недель мы придем к границам возможностей системы здравоохранения», - цитирует Меркель РИА «Новости».