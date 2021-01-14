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Источник в мэрии Москвы рассказал о возможном отказе от нового проекта слежки за гражданами. Систему, отслеживаюущую передвижения пешеходов через MAC-адреса их смартфонов, невозможно использовать из-за последних обновлений iOS и Android.

Знакомый с ходом разработки источник сообщил, что в последних обновлениях предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов - это означает, что получить уникальные номера устройств не получится.

«Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свёрнут», - сказал собеседник «Коммерсанту».

Заказчик проекта - Центр организации дорожного движения Москвы - не в курсе планов по сворачиванию идеи. Подрядчик проигнорировал запрос.

О проекте сообщалось в октябре 2020 года. На него собирались потратить 152,9 млн рублей - 62,8 млн уже перечислены. В рамках госзаказа планировалась установка аппаратно-программных комплексов на 220 остановках и пешеходных стелах. Позже АПК должны были распространить на весь город.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут новую должность для слежки за детьми.