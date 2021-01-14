Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Мэрия свернет новый проект слежки за москвичами из-за серьезного просчета?

Лилия Караева
14 января, 2021 10:43
2 мин
Москва-Сити
Pixabay.com

Источник в мэрии Москвы рассказал о возможном отказе от нового проекта слежки за гражданами. Систему, отслеживаюущую передвижения пешеходов через MAC-адреса их смартфонов, невозможно использовать из-за последних обновлений iOS и Android.

Знакомый с ходом разработки источник сообщил, что в последних обновлениях предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов - это означает, что получить уникальные номера устройств не получится.

«Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свёрнут», - сказал собеседник «Коммерсанту».

Заказчик проекта - Центр организации дорожного движения Москвы - не в курсе планов по сворачиванию идеи. Подрядчик проигнорировал запрос.

О проекте сообщалось в октябре 2020 года. На него собирались потратить 152,9 млн рублей - 62,8 млн уже перечислены. В рамках госзаказа планировалась установка аппаратно-программных комплексов на 220 остановках и пешеходных стелах. Позже АПК должны были распространить на весь город.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут новую должность для слежки за детьми.

темы
Москва
слежка
просчет
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!