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Общество
Мэра Томска задержали во время селекторного совещания
13 ноября, 2020 08:51
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фото: Pixabay
Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна во время селекторного совещания.
Градоначальник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году.
Официальных комментариев правоохранительных органов и администрации города на данный момент нет, пишет ТАСС.
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