Мэра Томска задержали во время селекторного совещания

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Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна во время селекторного совещания.

Градоначальник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году.

Официальных комментариев правоохранительных органов и администрации города на данный момент нет, пишет ТАСС.

Полковника Росгвардии задержали за «крышевание» в Подмосковье.

Сотрудники угрозыска Истринского района Подмосковья задержали замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова.