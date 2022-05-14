Мэр Тынды с получила в свой адрес 400 официальных жалоб
Приморский чиновник Марина Михайлова в прямом эфире местного телевидения пожаловалась на семью, которая заваливает городскую администрацию жалобными исками.
В ходе Планового отчета, трансляция которого регулярно проводится по региональным телеканалам, Михайлова обвинила семейство в необусловленных нападках на мэрию.
Госслужащий сообщила, что «весёлая семейка уже настрочила 400 жалоб», одной из которых стало требование отмены 80 пунктов городского устава из-за того, что слова «администрация «и «дума» в соответствующих документах идут с большой буквы, в то время как по правилам орфографии обозначение управляющих органов должны писаться с маленькой.
Насколько обоснованы остальные 399 жалоб, поступивших в мэрию города предстоит выяснить компетентным правоохранительным органам, - сообщает телеграм-канал «Mash».