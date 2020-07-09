Общество
Пропавший мэр Сеула обнаружен мертвым
9 июля, 2020 15:41
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фото: Pixabay
Власти Южной Кореи обнаружили тело мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщил телеканал CGTN.
Дочь Пак Вон Суна сообщила ранее об исчезновении отца и обратилась за помощью в полицию. Она также рассказала, что обнаружила записку, похожую на завещание.
Незадолго до исчезновения мэра администрация Сеула сообщила об отмене одного из мероприятий в его расписании, сославшись на плохое самочувствие градоначальника, пишет «РИА Новости».
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