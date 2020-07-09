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Пропавший мэр Сеула обнаружен мертвым

Дмитрий Байков
9 июля, 2020 15:41
1 мин
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фото: Pixabay

Власти Южной Кореи обнаружили тело мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Дочь Пак Вон Суна сообщила ранее об исчезновении отца и обратилась за помощью в полицию. Она также рассказала, что обнаружила записку, похожую на завещание.

Незадолго до исчезновения мэра администрация Сеула сообщила об отмене одного из мероприятий в его расписании, сославшись на плохое самочувствие градоначальника, пишет «РИА Новости».

темы
общество
Южная Корея
происшествие
Сеул
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