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Мэр одного из городов России ушел в отставку с целью приблизиться к Москве
16 мая, 2022 11:13
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telegram-канал Владимира Волкова
Мэр Ярославля Владимир Волков заявил об уходе в отставку. Соответствующей новостью в этот понедельник он поделился с гражданами в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующее решение принято им не спонтанно, а в связи с тем, что вскоре он перейдет на новое место работы. Какую именно должность Волков займет, пока неясно, но в местных Telegram-каналах стала появляться информация, что экс-мэр Ярославля может быть назначен на пост заместителя главы администрации подмосковного города Люберцы.
Кроме того, стало известно, что временно исполнять обязанности мэра Ярославля будет заместитель Волкова по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Об этом передали в пресс-службе городской мэрии, сообщает «Ъ-Ярославль".
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