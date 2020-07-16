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Мэр Норильска рассказал опасную правду о происходящем в городе

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 13:59
1 мин
Photo
Flickr

Мэр Норильска Ринат Ахметчин рассказал о манипуляциях с данными по коронавирусу в регионе. По его словам, масштаб проблемы кардинально выше предполагаемого.

Ахметчин заявляет, что речь идет о занижении уровния заболеваемости в несколько раз. По этому поводу, норильским градоначальником было направлено обращение к губернатору и председателю заксобрания Красноярского края. В пресс-службе мэрии Норильска, а также в Заксобрании подтвердили подлинность документа.

В то время, как в отчете регионального Минздрава пишется о 293 случаях инфицирования в городе, мэр заявляет о том, что заболевших не менее 832 человек. Кроме того, отмечен пятикратный рост заболеваемости внебольничными пневмониями, при этом лечение пациентов не предполагает теста на COVID-19 из-за загруженности медучреждений.

Ахметчин считает катастрофой отказ краевых властей и ведомств в предоставлении помощи в диагностике, оборудовании и обеспечении медикаментами. В краевом Минздраве пока признали лишь наличие очередей в медучреждениях, передает «Сибирь.Реалии».

темы
коронавирус
Красноярский край
Норильск
Ринат Ахметчин
занижение статистики
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