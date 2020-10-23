Мэр Москвы заявил о замедлении роста заражения коронавирусом

Kremlin.ru

Коронавирус в Москве замедляет рост заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. (...) Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста», - заявил градоначальник.

Собянин добавил, что «по ряду показателей динамика была где-то в районе 50-60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше», передаёт «Интерфакс».