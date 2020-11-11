Мэр Москвы Сергей Собянин запретил новогодние гуляния

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Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменяются массовые новогодние гуляния. К такому решению городские власти пришли после консультации с Роспотребнадзором и федеральным штабом по борьбе с коронавирусом.

« <…> Но тем не менее массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия», - цитирует мэра telegram-канал «Подъём».

При этом Собянин отметил, что городским медицинским службам удаётся справляться с заражением, а иммунитет к COVID-19 выработался уже у 2,5—3 млн москвичей.

Ранее стало известно, что работа столичных баров и ресторанов в новогоднюю ночь в этом году также запрещена.