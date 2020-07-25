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Мэр Комсомольска-на-Амуре не испугался протестующих и вышел к ним на разговор

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 17:39
1 мин
Photo
Flickr

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник вышел сегодня на разговор к протестующим. Активисты выступали в поддержку жителей Хабаровского края.

К мэру также присоединился председатель городской думы Владимир Гинзбург. Митингующие скандировали лозунг «Дегтярева заберите, а Фургала - нам верните».

Вышедшие к толпе политики всеми силами стремились выразить собравшимся свое уважение, попутно заявляя, что готовят обращение на имя Путина, передает «Сибирь.Реалии».

Схожие по настроению демонстрации прошли также во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Новосибирске. Также был организован марш по главным улицам в Иркутске.

темы
Хабаровск
Сергей Фургал
Михаил Дегтярев
Комсомольск-на-Амуре
1 мин