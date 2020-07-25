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Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре не испугался протестующих и вышел к ним на разговор
25 июля, 2020 17:39
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Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник вышел сегодня на разговор к протестующим. Активисты выступали в поддержку жителей Хабаровского края.
К мэру также присоединился председатель городской думы Владимир Гинзбург. Митингующие скандировали лозунг «Дегтярева заберите, а Фургала - нам верните».
Вышедшие к толпе политики всеми силами стремились выразить собравшимся свое уважение, попутно заявляя, что готовят обращение на имя Путина, передает «Сибирь.Реалии».
Схожие по настроению демонстрации прошли также во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Новосибирске. Также был организован марш по главным улицам в Иркутске.
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