Мэр Комсомольска-на-Амуре не испугался протестующих и вышел к ним на разговор

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Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник вышел сегодня на разговор к протестующим. Активисты выступали в поддержку жителей Хабаровского края.



К мэру также присоединился председатель городской думы Владимир Гинзбург. Митингующие скандировали лозунг «Дегтярева заберите, а Фургала - нам верните».

Вышедшие к толпе политики всеми силами стремились выразить собравшимся свое уважение, попутно заявляя, что готовят обращение на имя Путина, передает «Сибирь.Реалии».



Схожие по настроению демонстрации прошли также во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Новосибирске. Также был организован марш по главным улицам в Иркутске.