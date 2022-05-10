Мэр Кисловодска удалил пост с акции по «расстрелу последнего фашиста» маленькой девочкой
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев, опубликовавший в своем Telegram-канале фотографии с акции «по расстрелу последнего фашиста» детьми, удалил пост после критики.
Напомним, накануне, 9 мая, Моисеев разместил два снимка и пояснил их значение.
«На воротах одного из частных домовладений вывесили чучело фашистского захватчика и оккупанта, которого расстреляли из пневматической винтовки», - отметил градоначальник.
На первом фото было чучело, а на втором - девочка с оружием в руках. Моисеев добавил - дети должны знать о нацизме и фашизме с малых лет, а поскольку вышеупомянутые движения сейчас пытаются возродить, нужно сделать из подрастающего поколения настоящих патриотов, чтобы этого не допустить.
Пользователи социальных сетей крайне возмутились тем фактом, что детям дали в руки винтовку и заставили расстреливать муляж человека. Акция распространилась в СМИ, Telegram-каналах и завирусилась в Интернете со знаком минус. Граждане обратились даже к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову с призывом оценить старания Моисеева. Не дождавшись реакции, мэр Кисловодска пост удалил. В администрации города ситуацию комментировать не стали.
Снимки опубликованы в Telegram-канале SOTA.