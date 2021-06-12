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Мэр Кисловодска оказался на грани жизни и смерти после падения с электросамоката
12 июня, 2021 20:00
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Мэр Кисловодска Александр Курбатов оказался срочно госпитализирован. Причиной стало падение чиновника во время езды на электросамокате.
«Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция», — приводит Znak.com слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.
При этом губернатор не стал уточнять, какие именно травмы получил Курбатов.
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