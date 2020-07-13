Менеджер Хабиба Нурмагомедова прокомментировал слухи о завершении бойцом карьеры

Общество

фото: Kremlin.ru

Слухи о завершении карьеры российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — ложь.

Об этом сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз. «Некоторые российские СМИ приписали мне слова о том, что Хабиб закончил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца», — написал Абдель-Азиз.

Кроме того, он попросил с пониманием отнестись к последним событиям, сообщает телеканал «360».

57-летний отец Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни 3 июля, он долго находился в тяжелом состоянии из-за осложнений после коронавируса. Ночью 4 июля мужчину похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова — это отличный урок для всех, кто не соблюдает карантин во время пандемии COVID-19. Такое заявление сделала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, пишет «Спорт-Экспресс».

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — заявила Роднина.