Мемориальную доску Юрию Никулину открыли на Большой Бронной в Москве
Мемориальную доску актеру Юрию Никулину открыли на доме 2/6 на улице Большая Бронная в Москве, где артист жил с 1970 по 1997 годы, передаёт корреспондент «Русской планеты» с места событий. Инициатива сделать мемориальную доску исходила от сотрудников Московского цирка на Цветном бульваре.
В пресс-службе Мосгорнаследия уточнили, что автором мемориальной доски стал скульптор Александр Рукавишников, который в 2000 году создал композицию, стоящую перед зданием цирка на Цветном бульваре.
В церемонии приняли участие сын Юрия Никулина, гендиректор цирка и президент Благотворительного фонда «Цирк и милосердие» – Максим Никулин, а также директор Благотворительного фонда Ю. В. Никулина «Цирк и милосердие» – Ирина Зайцева. Также на мероприятие был приглашен мэр Москвы Сергей Собянин и представители Минкульта РФ.