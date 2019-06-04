Международный день невинных детей как традиция

О том, чтобы ежегодно поминать невинно погибших детей, в ООН задумались в 1982 году. Поводом для внесения в календарь особого дня, посвящённого даже не защите, а просто констатации самого факта, что на планете в результате агрессии взросых гибли, гибнут и, к величайшему сожалению, будут гибнуть дети, стала Первая ливанская война.

Предыстория такова: 3 июня 1982 года израильский дипломат, 53-летний Шломо Аргов, после банкета в Дорчесторском отеле в Лондоне был атакован членами террористической группировки Абу Нидаля и получил огнестрельное ранение в голову. После этого ранения Шломо прожил ещё 21 год, но произошедшее стало формальным поводом для массированной бомбардировки Бейрута.

Длившийся более полутора часов налёт унёс жизни 70 человек. В их числе — 40 женщин и детей

Спустя ещё два дня по решению Кнессета началась военная операция с парадоксальным названием «Мир Галилее», основательно подорвавшая репутацию Израиля на международной арене. Количество жертв среди мирного населения зашкаливало и по данным писателя, специалиста по борьбе с террором Александра Брасса. исчислялось десятками тысяч человек.

Мировая общественность не могла не обратить внимание на этот факт, хотя бы потому, что артиллерийские и авиационные удары задели 23 иностранных дипломатических представительства, где, якобы, стояли танки, пулемёты, зенитные установки, из которых вёлся обстрел израильских территорий.

Уже в августе 1982 года Генеральная Асамблея ООН возобновила работу 7-й чрезвычайной сессии, констатировав колоссальное количество погибших ливанских и палестинских детей в ходе произошедшего ливано-израильского конфликта, приняв резолюцию ES-7/8 и постановив отмечать день их памяти ежегодно – 4 июня.

Зачем это всё?

Как сообщается на сайте ООН, целью Международного дня невинных детей, жертв агрессии, явялется попытка быть сопричастными к мукам и страданиям маленьких граждан мира, которые сегодня подвергаются не только физическому, но и морально-психическому насилию.

Формально ООН защищает их права. Опять-таки, формально согласно 6-й статье Конвенции о правах ребёнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, каждый появившийся на свет малыш имеет право на жизнь, здоровое развитие, заботу родителей, а государства-члены участники конвенции «в максимально возможной степени» радеют за обеспечение этих базовых прав.

При этом ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) еще в октябре 2014 года сообщало, что количество детей, которые погибают от насильственных действий окружающих, составляет порядка 125 тысяч человек в год

Где гибнут дети от актов агрессии чаще всего? В странах Азии и Африки, в Латинской Америке. И никакими конвенциями эту цифру не уменьшишь.

А что в России?

Страна бесценных детей

Жизнь ребёнка в России бесценна. В том смысле, что часто не стоит ничего. Можно вспомнить про леденящую кровь трагедию в Беслане, когда погибло 314 заложников, 186 из которых были маленькими детьми. Тот факт, что власть предпочла устроить хаотичную армейскую операцию по освобождению заложников, вместо ведения переговоров о прекращении войны в Чечне, общеизвестен.

Но много ли было шансов выжить у погибших 186 детей, если во время штурма, как стало известно позже, были использованы огнемёты «Шмель» и танки? Вопрос риторический. Детей убивают военные, потому что «выхода нет», а те, кто взял их в заложники, впоследствии становятся нашими лучшими друзьями. Ведь выхода тоже нет.

Детей убивает бизнес

Так тоже бывает. Вспомним трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унёсшую жизни 37-ми детей. Причина пожара? Вопиющие нарушения правил пожарной безопасности.

На них усердно закрывала глаза прикормленная МЧС в лице государственных инспекторов, ставивших «плюсики» устроителям ТЦ в ходе «надзорных каникул». Детские поролоновые кубики из КНР от любой искры легко превращающиеся в факел. Надёжно заблокированные пожарные выходы. Отключённые охранниками, сделавшими всё возможное и невозможное для гибели детей, пожарная сигнализация, а также системы пожаротушения и дымоудаления.

Полная неприспособленность здания к обустройству в нём торгового центра. И — тем не менее! — взяли, накинули пару этажей, «подмазав», где надо, и сделали торговый центр. Ничего личного. Только бизнес.

Сегодня немножко другие времена. Мы можем хотя бы говорить об этом, получая иногда ярлыки пятой колонны, либералов, трубящих о катастрофах вчерашних и сегодняшних в угоду Западу, где «тоже происходят черти что». А в Советском Союзе информация о случаях массовой гибели детей была… государственной тайной

Ни строчки, ни сообщения по радио или ТВ не было сказано про гибель 106 детей в чувашской деревне Эльбарусово, как и о гибели 56 детей у станции Минино в Красноярском крае 2 июня 1959 года с поспешным ночным захоронением ехавшей из Хакассии в пионерлагеря абаканской ребятни в безымянной братской могиле.

Это в какой-нибудь загнивающей Америке после теракта 9/11 будет десятилетиями проводиться кропотливая работа по идентификации каждой из жертв. А советским детям? Звёздочку вам, ребята, в середину монумента. И хватит с вас. Будьте готовы. Всегда готовы!

Скучно вам без СССР? А то!

На сегодня установлены имени лишь 9 погибших в той жуткой аварии, произошедшей — почти день в день! — 60 лет назад, 2 июня 1969 года, из-за неисправности светофора. Пассажирский поезд был буквально накрыт грузовым составом с цистернами, наполненными нефтью.

Прошло 60 лет. Ни звука. Зачем ворошить прошлое? Дискредитировать, так сказать, «замечательную страну», по которой все мы тоскуем всё больше и больше. А коллективная детская могила тех, кто стал жертвой пусть не агрессии, но чьего-то равнодушия, чьей-то ошибки, приходит в запустение. Раньше за местом, где погребены погибшие в страшной железнодорожной катастрофе 2 июня 1959 года, ухаживали школьники. Теперь – никто.

Сколько советских детей уничтожено вместе с родителями в годы репрессий?

Ответ на этот вопрос мы узнаем, скорей всего, очень нескоро, если узнаем вообще. Во-первых, с точки зрения превалирующей массы ура-патриотов, зачем нам весь этот «либеральный вой в угоду Западу» в исторический момент, когда по стране реконструируются памятники великому Сталину, и мы встаём с колен?

Во-вторых, документы из российских архивов рассекречиваются не так, как на Украине (целиком и полностью), а лишь в соответствии с национальными интересами. Об этом россиянам давно сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

В марте 2014 года межведомственная Комиссия по защите государственной тайны пролонгировала срок сохранения грифа секретности для документов ВЧК, НКВД, КГБ на следующие 30 лет.

Но и без «помощи» государства, его бизнеса, его чиновничества, равнодушно взирающего на то, как строится быть может в эти минуты очередной ТЦ «Крематорий» или поднимает лётчик с приобретёнными за 100$ лётными документами лихой «инновационный» суперджет, дети гибнут в России тысячами каждый год.

Причиной их гибели становится агрессия взрослых. Речь об убийствах, совершаемых не только маньяками и асоциальными элементами, но и собственными родителями – алкоголиками, наркоманами, психопатами, принудительная стерилизация которых согласно закону невозможна, как невозможно зачастую и принудительное изъятие детей из неблагополучных семей. Мы ж не Финляндия. Ювенальной юстиции у нас нет!

За любой семьёй в РФ будет установлен хоть какой-то примитивный надзор только после того, как в ней произойдёт что-то страшное. В остальных случаях, проведённый эксперимент показывает удивительное!

Даже если речь идёт о многодетной семье, факт многолетнего отсутствия детей по месту регистрации, в школах, детских садах, поликлиниках ничуть не смутит отечественные органы социальной защиты или охраны правопорядка

Никто не жаждет рейдерских набегов безобразных тёток с требованием показать: «Чё там у вас в холодильнике?» или претензиями в стиле: «Почему коврик грязный?». Но при сложившейся системе тотального равнодушия к детской судьбе со стороны государства, почему мы удивляемся, что….

В России ежегодно пропадает 45 тысяч детей

Кстати, Международный день пропавших детей тоже есть. И отмечен он был буквально на днях – 25 мая. Количество потерянных детей в РФ настолько велико, что пора этот день сделать нерабочим.

Такая история.