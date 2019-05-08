17 мая - Международный день детского телефона доверия

В Международный день детского телефона доверия 17 мая Фонд поддержки детей, создавший единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122, проведёт всероссийскую акцию «Баланс доверия».

В её рамках вся страна сможет посмотреть и принять участие в телемосте, который будет транслироваться из столичной студии.

По словам организаторов, мероприятие покажут на сайте детского телефона доверия telefon-doveria.ru. Начало в 12:00 по московскому времени. Звёздные гости, специалисты - психологи, дети, подростки и их родители соберутся, чтобы «проверить баланс доверия» и обсудить, как его пополнить, насколько важно иметь возможность получить консультацию психолога, если вдруг в жизни возникла сложная ситуация. Гостям студии можно будет задать вопросы онлайн - на сайте telefon-doveria.ru, а также в группах детского телефона доверия в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. В ходе телемоста шесть финалистов конкурса получат шанс выиграть велосипед.

Жители Белгорода, Уфы, Тюмени и Архангельска смогут поучаствовать в телемосте лично. В этих городах пройдут велопробеги, включения с которых будут транслироваться во время телемоста в Москве. Велозабеги - тематические. Каждый из них будет посвящён одному из принципов телефона доверия 8-800-2000-122. Для Архангельска основной темой станет доступность психологической помощи из любой точки страны, в Уфе напомнят о бесплатности звонка с любого телефона, велозаезд в Белгороде пройдёт под эгидой безопасности (анонимности и конфиденциальности), а Тюмень подчеркнёт возможность получить психологическую помощь в любое время дня и ночи. В московской студии коснутся базового принципа - опытности и квалифицированности специалистов профессиональных психологов, отвечающих на звонки.

Велозабеги будут не совсем обычными, говорят организаторы. Главной задачей участников станет не добраться до финиша первым, а правильно выполнить задания на пути к финишу, проехав отрезки маршрута, символизирующие основные сферы жизни подростка: учебу, семью, отношения, увлечения. На финише в каждом из городов участники акции откроют одну из четырёх цифр, которые составляют телефон доверия, - 8, 0, 2 и 1. Город, выходя на финише на связь с московской студией, озвучит свою цифру, которая появится на табло московской студии. Таким образом, все финишировавшие участники совместно «зажгут» весь номер 8-800-2000-122.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации приглашает жителей Белгорода, Уфы, Тюмени и Архангельска активно и интересно отметить Международный день детского телефона доверия. Жители других регионов могут поучаствовать в онлайн-конкурсе, который стартовал 1 мая. Его финалистов определят 17 мая.

Справка:

Единый общероссийский детский телефона доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. На сегодняшний день к номеру подключено 222 организаций по всей стране. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме. В 2019 году детский телефон доверия принял 9-миллионный звонок. Для тех, кто боится сделать первый звонок, на сайте telefon-doveria.ru работает онлайн-чат с психологами.